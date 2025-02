https://fr.sputniknews.africa/20250219/face-a-la-politique-de-repression-occidentale-en-afrique-moscou-offre-son-aide-1070730212.html

Face à la politique de répression occidentale en Afrique, Moscou offre son aide

Face à la politique de répression occidentale en Afrique, Moscou offre son aide

19.02.2025

valentina matvienko

russie

ethiopie

afrique

dmitri kisselev

international

occident

La Russie est prête à collaborer avec tous les pays qui le souhaitent en vue d'empêcher l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures des États souverains, notamment en Afrique où l'Occident cherche à imposer sa volonté, a déclaré ce mercredi 19 février Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), accordant la toute première interview au nouveau bureau de Sputnik Afrique en Éthiopie.En Russie, le parlement a élaboré une législation très compétente pour surveiller les actions des structures financées par l'USAID et d'autres structures étrangères, a expliqué Mme Matvienko.Moscou est donc prêt à partager cette expérience "de répression de ce type d’activité et d’ingérence dans les affaires souveraines de l’État" avec les parlements d'autres pays qui ont déjà adopté des lois similaires.L'Afrique, l'un des piliers du monde multipolaireLe monde évolue activement vers une structure multipolaire, un monde plus juste qui prendra en compte les intérêts des peuples africains, a rappelé la sénatrice.Le continent africain dispose d’un potentiel énorme, d’énormes ressources minérales, fossiles. Et surtout, ce sont "des États éveillés qui ont pris conscience de leur indépendance, qui ont payé un prix élevé pour cette indépendance, et personne ne les détournera de cette voie", selon elle.L'Afrique pourrait devenir un pôle de lutte contre le fascismeDe nombreux pays africains, y compris l'Éthiopie, pays qui a été le premier à être envahie par l'Italie fasciste et le premier à se débarrasser du fascisme, ont appuyé le projet de résolution contre la glorification du nazisme proposée par la Russie et d'autres États à l'Assemblée générale de l'Onu.Ce n'est pas fortuit, selon Mme Matvienko.Crimes de l'Occident en AfriqueAprès tous les crimes commis les pays occidentaux en Afrique, la question même de savoir si l'Occident a perdu l'Afrique n'est pas correcte. L'Occident "n'a aucun droit spécial" à ce continent, note la sénatrice.L’Occident se repent parfois, "mais en paroles et non en actes", mais cela doit être un "repentir actif".Selon elle, "les pays africains devraient exiger un "repentir actif" et une compensation "pour tout le chagrin, tous les ennuis, que ces pays ont commis".Bureau de Sputnik en Afrique, une nouvelle pageMme Matvienko a remercié l'agence d'information Sputnik pour l'ouverture d'un bureau en Éthiopie. Fait symbolique, la cérémonie s'est tenue 127 ans et 2 jours après l'établissement des relations diplomatiques russo-éthiopiennes.

