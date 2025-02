https://fr.sputniknews.africa/20250218/une-importante-delegation-russe-part-pour-lethiopie----1070700962.html

Une importante délégation russe commence sa visite en Éthiopie

Une importante délégation russe commence sa visite en Éthiopie

Sputnik Afrique

Son objectif principal est de donner une nouvelle impulsion au développement d'une coopération mutuellement bénéfique, a noté la présidente du Sénat russe... 18.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-18T09:36+0100

2025-02-18T09:36+0100

2025-02-18T09:44+0100

éthiopie

russie

valentina matvienko

afrique subsaharienne

visite

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/19393/53/193935330_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_608f65dea7195eacdb6c5fc2900697df.jpg

Elle est en tête de la délégation qui comprend des représentants de 14 ministères et départements. La clé du succès des prochaines négociations à Addis-Abeba réside dans le soutien constant que la Russie apporte à l’Éthiopie depuis de nombreuses décennies, a-t-elle souligné. Le journal a qualifié la prochaine visite d'"événement historique", note le service de presse de l'organe législatif russe. Au programme de la visite, des rencontres entre et les plus hauts dirigeants du pays ainsi qu'avec les présidents des deux chambres du parlement éthiopien. Une cérémonie d'ouverture officielle de la salle de presse multifonctionnelle de Sputnik est également prévue.

éthiopie

russie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

éthiopie, russie, valentina matvienko, afrique subsaharienne, visite