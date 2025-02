https://fr.sputniknews.africa/20250218/produits-de-peche-la-russie-prete-a-developper-des-partenariats-avec-tout-le-continent-africain-1070709858.html

Produits de pêche: la Russie prête à développer des partenariats avec tout le continent africain

"Nous devons travailler de la même manière dans toutes les régions", a expliqué à Sputnik Afrique l'organisateur du pavillon russe au Salon International... 18.02.2025, Sputnik Afrique

"Notre idée a été de faire découvrir aux pays africains de nouvelles espèces" existant en Russie, a poursuivi Ivan Fetissov.Il a noté que le salon a attiré "tout le continent africain" avec de nombreux pays qui y ont envoyé des ministres, des chefs d'entreprises "pour voir ce qu'il y a de nouveau". Côté russe, en plus des entreprises de pêche, une importante société logistique a été présente, intéressée pour travailler en Afrique. Pour cette édition, la Russie a presque quadruplé la superficie de son pavillon. Un des stands a été consacré à la grande expédition africaine qui étudie les ressources halieutiques du continent noir. Une carte interactive a été préparée avec des données sur les quantités et les espèces de poissons présents dans telle ou telle zone. Elle a suscité de l'intérêt des visiteurs, parmi lesquels il y avait beaucoup d'écoliers. Conduire des recherches est d'autant plus important que "tout dépend de la science", a souligné le responsable.

