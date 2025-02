https://fr.sputniknews.africa/20250218/les-pourparlers-moscou-washington-a-riyad-sont-tres-importants-pour-resoudre-les-problemes-du-monde-1070699074.html

Les pourparlers Moscou-Washington à Riyad sont très importants pour résoudre les problèmes du monde

Les pourparlers Moscou-Washington à Riyad sont très importants pour résoudre les problèmes du monde

Sputnik Afrique

"Tout le monde attend de voir si les États-Unis et la Russie parviendront à améliorer leurs relations. Car nos meilleures relations permettront d'accomplir un... 18.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-18T08:19+0100

2025-02-18T08:19+0100

2025-02-18T08:19+0100

russie

états-unis

pourparlers

riyad

international

investissements

kirill dmitriev

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104401/69/1044016916_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_9a9156e2ca698072a6e323d985667d66.jpg

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Kirill Dmitriev, directeur général du Fonds russe des investissements directs. Les pourparlers doivent avoir lieu ce 18 février. Les États-Unis et de nombreux autres pays commencent à comprendre que le marché russe est extrêmement attrayant et qu’il est nécessaire d’y être présent, selon M. Dmitriev, responsable du volet économique des négociations actuelles entre Moscou et Washington. En effet, ayant quitté le marché russe, les entreprises américaines ont perdu plus de 300 milliards de dollars, précise-t-il.

russie

états-unis

riyad

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, états-unis, pourparlers, riyad, international, investissements, kirill dmitriev