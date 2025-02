https://fr.sputniknews.africa/20250218/les-negociations-russo-americaines-auront-lieu-aujourdhui-a-riyad-1070697545.html

Les négociations russo-américaines se tiennent aujourd'hui à Riyad

Les négociations russo-américaines se tiennent aujourd'hui à Riyad

Des responsables russes et américains se rencontrent ce 18 février en Arabie saoudite pour discuter de plusieurs dossiers brûlants dont celui de l'Ukraine. 18.02.2025, Sputnik Afrique

Qui participent: À l'ordre du jour: Position US: L'administration Trump estime qu'une solution au conflit en Ukraine reposant sur des ententes raisonnables est possible, a déclaré le vice-Président JD Vance lors de la Conférence de Munich sur la sécurité. Position russe: Moscou a toujours affirmé être prêt à négocier, en tenant compte des réalités sur le terrain. Le règlement du conflit en Ukraine ne devrait pas être une trêve temporaire pour regrouper et réarmer les forces en vue de la poursuite du conflit, mais un objectif de paix à long terme, a indiqué le Président russe.

