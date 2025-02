Le Soudan pourrait obtenir six milliards de dollars d'aide pour sa population

Selon le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, le Soudan est le théâtre d'une urgence humanitaire d'une ampleur “effroyable”, où les populations “sont au bord de la famine”.Il a relevé que le plan de réponse aux besoins humanitaires proposé “permettra de sauver des millions de vies, d’apporter un soutien aux populations par tous les moyens possibles, par les airs, la mer ou la route”.Par ailleurs, OCHA a indiqué que les partenaires humanitaires ont besoin de 1,8 milliard de dollars pour venir en aide à 4,8 millions de personnes qui ont cherché refuge en République centrafricaine, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie, en Libye, au Soudan du Sud et en Ouganda. Le plan vise également à aider les pays d'accueil à renforcer leurs services publics nationaux et à mettre en œuvre des programmes de stabilisation, selon la même source.

Les Nations Unies et leurs partenaires ont lancé lundi un appel aux fonds de six milliards de dollars pour venir en aide à 26 millions de personnes à... 18.02.2025, Sputnik Afrique

© AP Photo / Karel Prinsloo Des déplacés soudanais se rassemblent au camp de réfugiés de Zam Zam, dans la région du Darfour, au Soudan, lors d'une visite de responsables de l'Onu (archive photo) © AP Photo / Karel Prinsloo

Maghreb Arabe Presse

