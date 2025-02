https://fr.sputniknews.africa/20250218/le-dialogue-entre-la-russie-et-les-usa-pourrait-avoir-des-consequences-positives-pour-lafrique-1070714147.html

Le dialogue entre la Russie et les USA pourrait avoir des conséquences positives pour l'Afrique

Le dialogue entre la Russie et les USA pourrait avoir des conséquences positives pour l'Afrique

Sputnik Afrique

"L'union de deux grandes nations peut permettre au continent de sortir du bourbier d'insécurité dans lequel il se trouve aujourd'hui", a déclaré à Sputnik... 18.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-18T18:37+0100

2025-02-18T18:37+0100

2025-02-18T18:37+0100

russie

états-unis

international

opinion

sécurité

ukraine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104154/96/1041549682_0:261:2713:1787_1920x0_80_0_0_612d5a82faa9de2cbe2b4b224c239e0b.jpg

Les consultations russo-américaines laissent espérer que "la diplomatie et le dialogue doivent rester un instrument de résolution des conflits", a déclaré Felix Chinwe Asogwa.Selon l'expert, le monde entier appréciera un tel dialogue "car il représente un tremplin vers une paix plus stable, en particulier au sein de l'axe des nations d'Europe occidentale et orientale, et dans une large mesure, de la société mondiale". M.Asogwa a également soutenu que "pour une paix globale et régionale", il sera également nécessaire d'impliquer Kiev dans les négociations à terme. Cependant, note-t-il, l'Ukraine ne peut pas être considérée comme un acteur clé dans le conflit car elle ne peut pas prendre de décisions indépendantes.

russie

états-unis

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, états-unis, international, opinion, sécurité, ukraine