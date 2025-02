https://fr.sputniknews.africa/20250218/humiliation-cauchemar-des-experts-sur-lecartement-de-lue-des-negociations-russie-usa-1070714334.html

"Humiliation", "cauchemar": des experts sur l'écartement de l'UE des négociations Russie-USA

"Humiliation", "cauchemar": des experts sur l'écartement de l'UE des négociations Russie-USA

Sputnik Afrique

"Malgré les tentatives des Européens de soutenir l'Ukraine, il semble qu'ils soient en position de faiblesse car ils n'ont pas de potentiel militaire... 18.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-18T19:18+0100

2025-02-18T19:18+0100

2025-02-18T19:18+0100

opinion

union européenne (ue)

russie

ukraine

états-unis

donald trump

vladimir poutine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/07/15/1055609666_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_72c95457e902849e11f33a395bb86842.jpg

Il compare Bruxelles à un "colosse aux pieds d'argile". Le conflit à ses portes a été un choc et après le contact inattendu entre Trump et Poutine, l'Europe se sent marginalisée. L'UE a été trop laxiste quant au renforcement de ses capacités militaires et économiques, poursuit l'expert. Atteinte plus que la Russie par la crise ukrainienne, l'Europe devra faire face à de grands défis dans l'avenir, analyse-t-il. Ces derniers jours, certains dirigeants européens ont essayé de faire preuve d'unité, mais les divisions sont flagrantes, pointe pour sa part Ismail Khalafallah, observateur politique et expert des questions européennes. Pour lui, les tentatives d'amener l'Europe à la table des négociations pourraient provoquer des difficultés, vu le rôle qu'elle a joué dans l'escalade de la crise ukrainienne.

russie

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, union européenne (ue), russie, ukraine, états-unis, donald trump, vladimir poutine