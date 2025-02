https://fr.sputniknews.africa/20250218/est-de-la-rdc-on-peut-craindre-une-guerre-regionale-avertit-le-president-du-congo-brazzaville-1070704634.html

Est de la RDC: "On peut craindre une guerre régionale", avertit le Président du Congo-Brazzaville

Est de la RDC: "On peut craindre une guerre régionale", avertit le Président du Congo-Brazzaville

Sputnik Afrique

Or, la "sagesse africaine" aidera à éviter un tel développement, a assuré Denis Sassou-Nguesso dans une interview. 18.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-18T13:15+0100

2025-02-18T13:15+0100

2025-02-18T13:15+0100

république démocratique du congo (rdc)

république du congo

afrique subsaharienne

denis sassou-nguesso

félix tshisekedi

paul kagame

médiation

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/1c/1067277881_0:0:2790:1569_1920x0_80_0_0_66ee0f939b972614a87e2e54a3387507.jpg

Il prône le dialogue entre Kinshasa et Kigali en ajoutant que des "conditions devraient être créées" pour la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Il est important de chercher une "vraie solution" à la crise et les Africains doivent rester "au centre" de cet effort, a-t-il souligné. Quant à la médiation dans le conflit, d'autres dirigeants africains pourraient prendre le relais du Président angolais, selon M.Sassou-Nguesso.

république démocratique du congo (rdc)

république du congo

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république démocratique du congo (rdc), république du congo, afrique subsaharienne, denis sassou-nguesso, félix tshisekedi, paul kagame, médiation