L'équipe russe a été conduite par Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères et Youri Ouchakov, conseiller de Vladimir Poutine. Côté américain: Marco Rubio, secrétaire d'État, Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale et Steve Witkoff, envoyé spécial au Moyen-Orient.

Les parties russe et américaine ont discuté ce 18 février en Arabie saoudite du rétablissement de l'ensemble des relations bilatérales, ainsi que des... 18.02.2025, Sputnik Afrique

Lavrov intervient après les négociations russo-américaines sur l'Ukraine à Riyad - vidéo

Les parties russe et américaine ont discuté ce 18 février en Arabie saoudite du rétablissement de l'ensemble des relations bilatérales, ainsi que des préparatifs en vue de discuter du règlement ukrainien et d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Suivez l'événement en direct avec Sputnik.