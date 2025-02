https://fr.sputniknews.africa/20250217/le-nigeria-souhaite-cooperer-avec-la-russie-dans-le-domaine-energetique---1070693016.html

Le Nigeria souhaite coopérer avec la Russie dans le domaine énergétique

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar en marge du Sommet de l'Union africaine. 17.02.2025, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103657/02/1036570260_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_6539ebdbcce565989d57b60627225564.jpg

Rosatom, entreprise publique russe spécialisée dans le secteur de l'énergie nucléaire, mène un dialogue avec plus de 20 pays africains. Les domaines concernés sont la construction de centrales nucléaires, de centres de science et de technologie nucléaires et l'exploitation de gisements d'uranium. Pays partenaires: En outre, Rosatom met en œuvre le plus grand projet énergétique du continent, la construction de la première centrale nucléaire d’Égypte, El Dabaa.

