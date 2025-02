https://fr.sputniknews.africa/20250217/le-nigeria-salue-leventuelle-rencontre-entre-poutine-et-trump-comme-une-chance-pour-la-desescalade-1070689531.html

Le Nigeria salue l'éventuelle rencontre entre Poutine et Trump comme une chance pour la désescalade

Le Nigeria salue l'éventuelle rencontre entre Poutine et Trump comme une chance pour la désescalade

C'est le ministre des Affaires étrangères, qui a fait cette déclaration à Sputnik en marge du 38e sommet de l'Union africaine. 17.02.2025, Sputnik Afrique

Les deux pays sont des puissances mondiales, l'entrevue entre leurs dirigeants est l'occasion de "résoudre le conflit ou de désamorcer la tension", a ajouté Yusuf Tuggar. Selon lui, toute personne animée de bonnes intentions accueillerait favorablement une telle initiative. La rencontre entre Poutine et Trump sera à l'ordre du jour de la rencontre entre les délégations russe et américaine qui aura lieu à Riyad demain. Vladimir Poutine et Donald Trump ont eu une conversation téléphonique d'une heure et demie mercredi dernier. Ils ont évoqué le règlement de la situation en Ukraine et l'échange de ressortissants russes et américains, selon la présidence russe. Donald Trump a par la suite assuré qu'il pourrait rencontrer "très bientôt" Vladimir Poutine en Arabie saoudite.

nigeria, afrique subsaharienne, vladimir poutine, donald trump, conflit ukrainien