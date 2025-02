https://fr.sputniknews.africa/20250217/le-developpement-des-maisons-russes-a-letranger-etait-au-menu-des-discussions-a-moscou-1070691500.html

Le développement des Maisons russes à l’étranger au menu des discussions à Moscou

Le développement des Maisons russes à l'étranger au menu des discussions à Moscou

Une réunion a eu lieu à Moscou entre le conseiller du Président russe Anton Kobiakov et le chef de l'Agence fédérale pour la Communauté des États indépendants...

Le thème principal de la réunion était le travail conjoint de la Fondation Roscongress et de Rossotroudnitchestvo. Les parties ont convenu d’une interaction systématique sur le contenu des Maisons russes dans les pays étrangers. Au cours de la rencontre, une attention particulière a été accordée au volet scientifique et éducatif et aux événements culturels, ainsi qu'au développement du réseau étranger des Maisons russes.Il est prévu que les programmes et thèmes existants des Maisons russes soient complétés par la Fondation Roscongress. Les projets clés de la Fondation seront présentés lors des événements suivants: le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le Forum économique oriental, la Semaine russe de l'énergie et le Forum international du tourisme "Voyage!" et d'autres lieux de congrès, d'exposition et de débats.Lors de la rencontre, Evguéni Primakov a souligné que cette année marquait le 100e anniversaire de la diplomatie publique. Plusieurs événements anniversaires sont prévus, et l'événement central de l'année anniversaire sera le Forum de coopération, qui se tiendra à Moscou à l'automne.Les Maisons russes deviennent des centres importants pour la préservation de la culture et de la langue russes, facilitant l’intégration des communautés russophones dans la société mondiale. Les activités des Maisons russes à l’étranger contribuent non seulement à l’identité culturelle, mais aussi à la formation d’une image positive de la Russie sur la scène internationale, étant un exemple frappant de diplomatie culturelle et publique.Le nouveau format d'interaction avec Rossotroudnitchestvo permettra à la Fondation Roscongress de compter sur un soutien informationnel et organisationnel pour ses événements et initiatives en Russie et à l'étranger.Missions de RoscongressLa Fondation Roscongress est une institution de développement non financière à vocation sociale et un organisateur majeur de congrès nationaux et internationaux, d'expositions, d'événements commerciaux, publics, de jeunesse, sportifs et culturels, créée conformément à la décision du Président russe.La Fondation a été créée en 2007 dans le but de promouvoir le développement du potentiel économique, de faire progresser les intérêts nationaux et de renforcer l’image de la Russie. La Fondation étudie, analyse, formule et couvre de manière approfondie les questions de l’agenda économique russe et mondial.Elle assure l'administration et facilite la promotion des projets d'affaires et l'attraction des investissements, favorise le développement de l'entrepreneuriat social et des projets caritatifs.Les événements de la Fondation rassemblent des participants de 209 pays et territoires, plus de 15.000 représentants des médias travaillent chaque année sur les sites de Roscongress et plus de 5.000 experts en Russie et à l'étranger sont impliqués dans des travaux d'analyse et d'expertise.La Fondation interagit avec les structures des Nations Unies et d’autres organisations internationales. Elle développe une coopération multiformat avec 212 partenaires économiques étrangers, associations d'industriels et d'entrepreneurs, associations financières, commerciales et d'affaires dans 86 pays du monde, avec 293 organisations publiques russes, organes exécutifs et législatifs fédéraux et régionaux de la Fédération de Russie.

