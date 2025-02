https://fr.sputniknews.africa/20250217/larmee-de-kiev-a-attaque-une-installation-par-laquelle-transite-du-petrole-appartenant-aux-usa-1070698027.html

L'armée de Kiev a attaqué une installation par laquelle transite du pétrole appartenant aux USA

L'armée de Kiev a attaqué une installation par laquelle transite du pétrole appartenant aux USA

Sputnik Afrique

Dans la nuit du 16 au 17 février, des drones ukrainiens ont frappé la station de pompage de Kropotkine, dans la région russe de Krasnodar. 17.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-17T20:57+0100

2025-02-17T20:57+0100

2025-02-17T21:11+0100

russie

ukraine

territoire de krasnodar

pétrole

états-unis

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104328/66/1043286658_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8338f60148211160d6e3796e36d0b274.jpg

Le choix de cette cible ne semble pas aléatoire: la station pompe principalement du pétrole de sociétés US et européennes via le Kazakhstan.

russie

ukraine

territoire de krasnodar

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, territoire de krasnodar, pétrole, états-unis