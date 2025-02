https://fr.sputniknews.africa/20250217/lafrique-et-le-moyen-orient-representent-50-du-portefeuille-des-commandes-de-rosoboronexport----1070686504.html

L'Afrique et le Moyen-Orient représentent 50% du portefeuille des commandes de Rosoboronexport

L'entreprise entretient une coopération fructueuse avec pratiquement tous les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, a déclaré le PDG de cette société...

Des projets de coopération sont en cours ou examinés avec les partenaires de l'entreprise russe "dans le domaine des armes et des équipements militaires pour toutes les branches des forces armées", a indiqué Alexandre Mikheïev, lors de l'exposition internationale d'armes IDEX-2025 à Abou Dhabi. Plus de 20 projets en matière de coopération technologique sont réalisés dans 10 pays et la Russie espère les multiplier dans les années à venir, dit M. Mikheïev. Parmi les projets en cours de discussion et de mise en œuvre:

