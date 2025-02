https://fr.sputniknews.africa/20250217/la-conference-de-munich-a-mis-a-nu-la-fracture-au-sein-de-loccident-collectif-1070696795.html

La conférence de Munich a mis à nu la fracture au sein de l'Occident collectif

C'est l'agenda antirusse et pro-ukrainien promu à Munich qui a démontré cette division, a déclaré aux médias russes Nikolaï Patrouchev, conseiller de Poutine. 17.02.2025, Sputnik Afrique

Selon lui, un groupe de pays "se solidarisera avec le néonazisme de Kiev" et va le soutenir "jusqu'à s'essouffler". Un autre groupe adoptera la neutralité et un troisième "créera une coalition pour lutter contre l'idéologie néonazie et militariste". L'événement a montré l'"absence de volonté des organisateurs d'unir les efforts pour protéger la paix", a analysé l'homme politique.

