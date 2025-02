https://fr.sputniknews.africa/20250217/de-jeunes-chretiens-africains-partagent-aupres-leur-histoire-dadhesion-a-leglise-orthodoxe-russe-1070686327.html

De jeunes chrétiens africains partagent auprès leur histoire d'adhésion à l'Église orthodoxe russe

Ils ont livré leurs témoignages dans une interview accordée à Sputnik Afrique à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse orthodoxe, célébrée du 14 au... 17.02.2025, Sputnik Afrique

Né de parents orthodoxes en Zambie, Barnabas Lameck Ntasha a commencé son parcours en tant que prêtre au Patriarcat d'Alexandrie. Quand le Patriarcat a décidé d'établir l'Église orthodoxe schismatique d'Ukraine en 2019, il l'a perçu comme une violation du droit canon. C'est ce qui l'a incité à rejoindre l'Exarchat patriarcal d'Afrique de l'Église orthodoxe russe.Actuellement, Barnabas Lameck Ntasha est curé de la paroisse Saint-Dimitri de Luanshya.En effet, l'Église orthodoxe russe se répand sur le continent, avec une paroisse à Lusaka parmi celles récemment ouvertes. Une autre fillette, âgée de 9 ans, a déclaré qu'elle souhaitait rejoindre la chorale de l'église. Selon elle, la paroisse est très jeune et qu'elle espère y trouver de nombreux amis à l'avenir. Membre d'une paroisse orthodoxe en Tanzanie, un jeune de 22 ans a déclaré qu'il avait appris "beaucoup de choses" au cours de l'année où il a été membre de l'église et qu'il avait inspiré trois personnes à rejoindre la congrégation. Mukasa Silvanus Josep a également souligné le rôle de l'Église orthodoxe russe dans les liens éducatifs entre la Russie et l'Afrique.

