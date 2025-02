https://fr.sputniknews.africa/20250217/consolider-la-souverainete-les-figures-cle-des-assises-nationales-au-niger-exposent-leurs-missions-1070687788.html

Consolider la souveraineté: les figures clés des Assises nationales au Niger exposent leurs missions

Alors que les Assises poursuivent leurs travaux à Niamey, un correspondant de Sputnik Afrique s’est entretenu avec les chefs de sous-commissions qui... 17.02.2025, Sputnik Afrique

Illo Adani, qui dirige la sous-commision chargée de la géopolitique et de l’environnement international, explique avoir, avec ses collègues, "adopté une méthodologie qui procède de l'approche médicale". Parmi les principaux objectifs, M.Adani cite "la réhabilitation de notre politique extérieure et de notre diplomatie dans un sens qui soit beaucoup plus conforme à la vision de souveraineté". Salha Hamidou, président de la sous-commission Économie et développement durable, explique que, pour leur part, ses membres doivent définir les secteurs stratégiques "qui sont les moteurs du développement au Niger" ainsi que les contraintes à leur promotion.

