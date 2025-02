https://fr.sputniknews.africa/20250217/burkina-la-communaute-chretienne-catholique-a-fete-ses-125-ans-devangelisation-1070692491.html

Burkina: la communauté chrétienne catholique a fêté ses 125 ans d’évangélisation

17.02.2025

Le Premier ministre et des membres du gouvernement étaient présents. Le chef du gouvernement a salué la "contribution significative" de l'Église catholique à l'"épanouissement des populations, notamment dans les domaines vitaux comme l'éducation, la santé et l'humanitaire". Quant à la présence de l’émissaire du Pape, le Premier ministre l’a appréciée comme une marque d’estime du Vatican à l'égard du peuple burkinabè et un témoignage de la résilience du Burkina.

