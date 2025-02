https://fr.sputniknews.africa/20250216/mali-au-moins-48-morts-dans-un-effondrement-dune-mine-dor-1070676759.html

Mali: au moins 48 morts dans un effondrement d'une mine d'or

Au moins 48 personnes ont été tuées samedi dans un effondrement sur le site d'une mine d'or exploitée illégalement au Mali, ont indiqué plusieurs sources... 16.02.2025, Sputnik Afrique

L'incident a eu lieu sur un site abandonné anciennement exploité par une entreprise chinoise. De nombreux orpailleurs artisanaux se rendent sur ces sites dans l'espoir de trouver de l'or.Il y un peu plus d'un an, un éboulement particulièrement meurtrier avait fait plus de 70 morts dans une mine d'or du sud du Mali. Fin janvier, au moins une dizaine d'orpailleurs ont été tués, majoritairement des femmes, à la suite de l'effondrement d'une mine dans le sud du pays.

