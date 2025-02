https://fr.sputniknews.africa/20250216/lhomme-le-plus-riche-dafrique-veut-investir-400-millions-usd-dans-une-usine-de-ciment-en-ethiopie-1070682888.html

L’homme le plus riche d’Afrique veut investir 400 millions USD dans une usine de ciment en Éthiopie

Sputnik Afrique

Aliko Dangote souhaite ainsi relancer une deuxième ligne de production de la cimenterie Mugher, à 85 kilomètres de la capitale. Le but est de doubler sa...

Le projet d'expansion devrait être opérationnel dans les 30 prochains mois, selon lui. Ouverte il y a 10 ans, l'usine a dû depuis faire face à des défis, y compris des violences dans la région, qui se sont soldées par le vandalisme des machines. M.Dangote a également annoncé son intention de créer une nouvelle unité de broyage de ciment d'une capacité de 3 millions de tonnes par an. Le groupe envisage aussi d'investir dans l’industrie sucrière éthiopienne, et notamment dans l'usine d'Omo Kuraz, et de mettre en place une usine de production d’urée.

