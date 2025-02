https://fr.sputniknews.africa/20250216/la-russie-et-les-etats-unis-parleront-maintenant-de-paix-et-non-de-guerre-declare-moscou-1070678613.html

La Russie et les États-Unis parleront maintenant "de paix et non de guerre", déclare le Kremlin

La Russie et les États-Unis parleront maintenant "de paix et non de guerre", déclare le Kremlin

Sputnik Afrique

C'est ce qu'a affirmé ce 16 février Dmitri Peskov en revenant sur l'entretien téléphonique entre les leaders russe et américain. 16.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-16T10:47+0100

2025-02-16T10:47+0100

2025-02-16T10:48+0100

russie

états-unis

vladimir poutine

donald trump

négociations

sanctions

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104154/96/1041549682_0:261:2713:1787_1920x0_80_0_0_612d5a82faa9de2cbe2b4b224c239e0b.jpg

Voici ses autres déclarations clés:

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, états-unis, vladimir poutine, donald trump, négociations, sanctions