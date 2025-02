https://fr.sputniknews.africa/20250216/ile-maurice-un-ex-premier-ministre-arrete-pour-blanchiment-dargent--1070677701.html

Île Maurice: un ex-Premier ministre arrêté pour blanchiment d'argent

Île Maurice: un ex-Premier ministre arrêté pour blanchiment d'argent

Près de 2.5 millions de dollars (114 millions de roupies mauriciennes) ont été saisis dans le cadre de l'affaire visant Pravind Jugnauth. 16.02.2025, Sputnik Afrique

Une dizaine d'endroits ont été perquisitionnés, a indiqué à la presse ce dimanche le porte-parole de la Financial Crimes Commission (FCC). L'épouse de Pravind Jugnauth et une de leurs filles ont également été arrêtées. La femme a été libérée après des heures d'interrogatoire. M. Jugnauth nie en bloc les allégations pesant sur lui, selon son avocat cité par la presse. Des devises étrangères, des montres de luxe, ainsi que des reçus d’hôtels à l’étranger et des documents de voyage au nom de Kobita Jugnauth ont en outre été saisis. Une enquête de grande envergure est en cours à Maurice sur un cas présumé de blanchiment d'argent impliquant des personnalités politiques de premier plan. Plusieurs autres personnes ont été arrêtées.

