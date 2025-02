https://fr.sputniknews.africa/20250216/il-ny-a-pas-de-persecutions-de-communautes-au-mali-ce-narratif-international-est-faux-1070682294.html

Il n'y a pas de persécutions de communautés au Mali, ce "narratif international" est faux

Il n'y a pas de persécutions de communautés au Mali, ce "narratif international" est faux

Toutes les ethnies du Mali sont chez elles et doivent être traitées avec équité, a rappelé le ministre de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion... 16.02.2025, Sputnik Afrique

L’État malien ne fait aucune distinction entre ses fils, même ceux qui se sont égarés à un moment donné, a souligné le général Ismaël Wagué en ouverture des activités de l’Alliance pour la paix et la concorde. Le haut gradé a appelé les communautés à se démarquer des groupes terroristes et à œuvrer pour le retour de la paix. Il a également incité les leaders communautaires et religieux à se faire "les porte-voix des valeurs de paix, d’unité et de cohésion sociale".

2025

