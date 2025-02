https://fr.sputniknews.africa/20250216/contraception-pour-les-capybaras-linitiative-des-communautes-fermees-dargentine-suscite-le-debat--1070684094.html

Contraception pour les capybaras: l'initiative des communautés fermées d’Argentine suscite le débat

Contraception pour les capybaras: l'initiative des communautés fermées d'Argentine suscite le débat

Les plus grands rongeurs du monde sont accusés d'envahir Nordelta, un quartier de luxe de Buenos Aires.

La croissance excessive de leurs populations amène les animaux à se battre entre eux ainsi qu’avec les chiens dans des jardins privés. Face à ce fléau, l'administration veut limiter leur reproduction par une stérilisation sélective et des contraceptifs. Leur plan prévoit les injections à 250 rongeurs. Or, certains habitants critiquent les promoteurs de biens pour avoir ignoré les propositions visant à créer des couloirs biologiques et des espaces verts pour les capybaras. Les écologistes appellent également le gouvernement à protéger les rongeurs.

