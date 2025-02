https://fr.sputniknews.africa/20250215/un-reseau-de-distribution-de-produits-dangereux-pour-enfants-demantele-a-ouagadougou---1070666051.html

Un réseau de distribution de produits dangereux pour enfants démantelé à Ouagadougou

Des enquêtes approfondies ont été menées dans trois marchés de la capitale burkinabè, relate la presse locale. 15.02.2025, Sputnik Afrique

Ces produits douteux sont des bonbons vendus dans des emballages sous forme de comprimés, de seringues et de pistolets. Ils ont été immédiatement retirés du marché. "Ces emballages de bonbons douteux peuvent avoir de graves répercussions sur la santé des enfants", a déclaré Sanibè Faho, coordonnateur général de la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF). Il a exhorté les parents à redoubler de vigilance et à signaler toute pratique suspecte ou indélicate.

