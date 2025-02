https://fr.sputniknews.africa/20250215/un-chef-militaire-ougandais-menace-dattaquer-une-ville-en-rdc-1070674537.html

Un chef militaire ougandais menace d'attaquer une ville en RDC

Un chef militaire ougandais menace d'attaquer une ville en RDC

Sputnik Afrique

Le général Kainerugaba a donné 24 heures à "toutes les forces" présentes dans la ville de Bunia, dans l'est du Congo, pour se rendre avant le déclenchement de... 15.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-15T17:50+0100

2025-02-15T17:50+0100

2025-02-15T17:50+0100

ouganda

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

muhoozi kainerugaba

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/0f/1070674372_0:21:679:403_1920x0_80_0_0_015b24bb062d310fe96d226bac356583.jpg

Le Président ougandais avait autorisé le lancement d'une attaque, a affirmé Muhoozi Kainerugaba, son fils, dans un message sur X. Les membres du groupe ethnique Bahima auraient été pris pour cible, avait plus tôt affirmé le haut gradé. Et d'avertir: "Personne sur cette terre ne peut tuer mon peuple et penser qu'il n'en souffrira pas!" Dans un commentaire datant de 2022, le général a qualifié les rebelles du M23 de "frères" pour leur lutte en faveur des droits des Tutsis au Congo.

ouganda

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ouganda, république démocratique du congo (rdc), afrique subsaharienne, muhoozi kainerugaba