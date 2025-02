https://fr.sputniknews.africa/20250215/trois-footballeurs-africains-au-classement-des-sportifs-les-mieux-payes-au-monde-en-2025----1070671466.html

Trois footballeurs africains au classement des sportifs les mieux payés au monde en 2025

Dans un nouveau classement publié jeudi par le quotidien espagnol Marca figurent l'Égyptien Mohamed Salah, l'Algérien Riyad Mahrez et le Sénégalais Sadio Mané.

Mohamed Salah, une star de Liverpool, arrive le premier sur le podium africain et 38e mondial. Il a un salaire annuel de 33,6 millions d’euros et des revenus publicitaires estimés à 19,2 millions d’euros, soit 52,8 millions d’euros par an. Riyad Mahrez, 44ᵉ mondial, désormais joueur du club saoudien Al -Ahli, a un salaire annuel de 48 millions d’euros plus 2 millions d’euros de sponsoring. Donc un total de 50 millions d’euros. Sadio Mané, 67e mondial, buteur des Lions de la Teranga, a rejoint le club saoudien Al-Nassr pour y toucher un salaire de 43,7 millions d’euros (41,3 millions avec le club et 2,4 millions issus de ses contrats de sponsoring).

