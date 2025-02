https://fr.sputniknews.africa/20250215/le-patron-de-lonu-la-souverainete-et-lintegrite-territoriale-de-la-rdc-doivent-etre-respectees-1070670726.html

Le patron de l'Onu: "La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées"

Le patron de l'Onu: "La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées"

Il faut à tout prix éviter l'escalade dans la région, a déclaré António Guterres lors du sommet de l'Union africaine. 15.02.2025, Sputnik Afrique

Les combats dans le Sud-Kivu dus à l'offensive du M23 menacent de "précipiter toute la région dans le gouffre", a-t-il alerté. Après avoir pris le contrôle de la capitale du Nord-Kivu, Goma, le mouvement M23 avance vers celle du Sud-Kivu. Le groupe affirme avoir pris le contrôle de l'aéroport de Kavumu à environ 30 km de Bukavu. Les combats dans l'est de la RDC ont fait au moins 4.000 morts et plus de 4.200 blessés, selon le ministère de la Santé du pays.

