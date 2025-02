https://fr.sputniknews.africa/20250215/-les-momies-egyptiennes-ont-une-odeuragreable-ont-decouvert-des-scientifiques-americains-1070673132.html

Les momies égyptiennes ont une odeur…agréable, ont découvert des scientifiques américains

Les momies égyptiennes ont une odeur…agréable, ont découvert des scientifiques américains

Sputnik Afrique

'Boisée', 'épicée' et 'sucrée' – voici les descriptions faites lors d'une analyse sensorielle. Pour la faire, les chercheurs ont invité des volontaires à... 15.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-15T16:41+0100

2025-02-15T16:41+0100

2025-02-15T16:41+0100

egypte

momie

découverte

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/0f/1070672964_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_4648f5410db22c5398e2a7cda6706ae0.jpg

Les scientifiques ont aussi effectué une analyse en laboratoire de neuf momies du Musée égyptien du Caire et de leurs sarcophages, pour identifier les microbes, bactéries et substances volatiles. Selon son résultat, les principales odeurs sont associées: ▪️ aux huiles, ▪️ aux matériaux utilisés pour la momification, ▪️ aux produits de dégradation microbiologique, ▪️ aux pesticides utilisés dans les lieux de stockage. Le degré de décomposition des momies, la période d'enterrement et les méthodes de conservation avec des matériaux utilisés influencent l'odeur, selon cette recherche publiée le 13 février dans Journal of the American Chemical Society.

egypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

egypte, momie, découverte