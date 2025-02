https://fr.sputniknews.africa/20250214/trump-et-poutine-donnent-un-exemple-en-matiere-de-resolution-de-conflits-selon-un-expert-1070657095.html

Trump et Poutine donnent un exemple en matière de résolution de conflits, selon un expert

Trump et Poutine donnent un exemple en matière de résolution de conflits, selon un expert

Sputnik Afrique

Les Africains devraient s'inspirer de la manière dont Trump et Poutine agissent en matière de résolution de conflits, considère l'expert sud-africain Rasigan... 14.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-14T17:15+0100

2025-02-14T17:15+0100

2025-02-14T17:15+0100

afrique subsaharienne

opinion

international

vladimir poutine

donald trump

conflit armé

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0d/1060501680_0:48:911:560_1920x0_80_0_0_3c065d49a31a97f5fe2b12e3aeb5c579.jpg

"Le symbolisme des discussions entre Poutine et Trump nous offre de meilleures perspectives et des leçons pour les belligérants actuels dans les divers conflits intenses à travers notre continent. J'espère que ceux qui sont impliqués dans la violence pourront tirer des leçons de cet exemple et commencer à se parler directement", a-t-il déclaré. Les Africains seraient gagnants à s'engager dans un processus similaire, assure le directeur en chef de l'Institut de recherche économique sur l'innovation de l'Université de technologie de Tshwane: "La résilience héroïque des peuples africains dans son ensemble, et particulièrement de ceux situés dans les régions en proie à des troubles, bénéficierait certainement de davantage de dialogue, visant à promouvoir la paix et la stabilité sur la base de la justice".

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, opinion, international, vladimir poutine, donald trump, conflit armé