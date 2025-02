L'Ukraine a déjà perdu plus de 60.000 soldats dans la région de Koursk

Depuis le début des combats dans la région de Koursk, l'ennemi a perdu au moins 60.500 militaires, 363 chars, 264 véhicules de combat d'infanterie, 215 blindés de transport de troupes, 1.872 blindés de combat et 439 pièces d'artillerie.

Ces dernières 24 heures, le groupement russe Nord a attaqué 15 brigades et 3 régiments d'assaut ukrainiens. Deux contre-attaques ennemies ont été repoussées.

L'aviation et l'artillerie ont frappé des effectifs et des équipements ennemis dans 13 secteurs de la région de Koursk et 5 de celle de Soumy.