https://fr.sputniknews.africa/20250214/lobjectif-global-est-une-agriculture-durable-pour-que-lafrique-puisse-etre-prospere-1070648043.html

“L’objectif global est une agriculture durable pour que l'Afrique puisse être prospère”

“L’objectif global est une agriculture durable pour que l'Afrique puisse être prospère”

Sputnik Afrique

Dans ce numéro d'Avenir Souverain, nous accueillons trois experts afin de discuter des décisions du Sommet de l'Union africaine en Ouganda sur l'agriculture... 14.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-14T11:13+0100

2025-02-14T11:13+0100

2025-02-14T11:21+0100

avenir souverain

podcasts

agriculture

sommet

union africaine (ua)

alimentation

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/0e/1070647558_21:0:926:509_1920x0_80_0_0_4d6c93b754b978096881d6dad889aef3.png

“L’objectif global est une agriculture durable et résiliente pour que l'Afrique puisse être prospère” Sputnik Afrique Dans ce numéro d'Avenir Souverain, nous accueillons trois experts afin de discuter des décisions du Sommet de l'Union africaine en Ouganda sur l'agriculture ainsi que de la déclaration controversée de Donald Trump concernant la bande de Gaza.

Au micro d’Avenir Souverain, Mamadou Gouro Sidibé, président de l'association MaliStartUp nous explique comment l’Afrique pourrait atteindre l’autosuffisance alimentaire d'ici à 15 ans. D'après M.Sidibé, satisfaire les besoins alimentaires et nutritionnels est essentiel pour établir les bases du développement dans divers secteurs. Selon lui, cela aurait des effets bénéfiques sur la santé, l'éducation et l'économie en général. Convaincu que cet objectif générerait de nombreuses opportunités d'emploi dans l'industrie agroalimentaire, l’entrepreneur insiste sur le potentiel de croissance économique qu'une agriculture florissante peut offrir.Pour appuyer ses dires, Mamadou Gouro Sidibé cite en exemple la Russie, qui a fourni un "effort particulier" concernant l'agriculture après la mise en place de sanctions en 2014. Pour l’expert, le fait que la Russie est devenue le principal producteur mondial dans ce domaine, malgré les sanctions, démontre qu'une stratégie bien ciblée peut conduire à des résultats significatifs.Donald Trump a fait une annonce disant vouloir prendre "le contrôle" de la bande de Gaza dévastée par la guerre.Selon Farid Benyahiya, expert algérien en économie, relations internationales et diplomatie, les déclarations du Président américain à propos d’une potentielle "prise de contrôle" pour reconstruire Gaza cachent des motivations économiques. Pour lui, Trump chercherait à attirer des investisseurs, tirant profit de la situation sur le dos du peuple palestinien, ce qui est inacceptable.Pour sa part, Abdelhak Nadjib, écrivain et politologue marocain, considère cette suggestion comme déconnectée de la réalité et inappropriée, surtout compte tenu des souffrances endurées par plus d'un million de personnes dans la région.M.Nadjib souligne le caractère dangereux de telles déclarations dans un contexte de conflits déjà intenses au Moyen-Orient, et il appelle à chercher des solutions pour mettre fin aux violences plutôt qu'à envisager l'expulsion de populations de leurs terres ancestrales.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, agriculture, sommet, union africaine (ua), alimentation, аудио