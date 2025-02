https://fr.sputniknews.africa/20250214/les-brics-ont-la-possibilite-dameliorer-la-situation-financiere-du-sud-global--1070646832.html

"Les BRICS ont la possibilité d'améliorer la situation financière du Sud global"

Sputnik Afrique

C'est l'avis que partage avec Sputnik Afrique Peya Mushelenga, ministre namibien des Affaires étrangères, à la veille du 38e sommet de l'UA. 14.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-14T11:00+0100

2025-02-14T11:00+0100

2025-02-14T11:09+0100

Les BRICS ont la possibilité de s'attaquer à la coopération Sud-Sud, considère-t-il.Ce groupe, composé déjà de 10 membres et de plusieurs pays partenaires, "a juste besoin d'être élargi pour admettre plus de membres." "Les programmes seront ensuite mis en place : des programmes de développement économique et de stabilité financière pour aider les pays qui ne sont pas en mesure de gérer leur économie de manière prudente", développe le ministre namibien des Affaires.

2025

