Les forces russes ont mené 14 frappes groupées de haute précision sur des cibles en Ukraine. Des aérodromes militaires, des ateliers d'assemblage de drones, des entrepôts de carburant et de munitions, des points de concentration des troupes et des installations énergétiques liées à l'industrie de défense ont été endommagés.

Le groupement Nord a continué à détruire les formations ukrainiennes dans la région de Koursk. Dans sa zone de responsabilité, les pertes ennemies se sont élevées à 2.590 militaires, 18 chars et 110 blindés de combat. Quatre dépôts de munitions ont été détruits.

Le groupement Ouest a amélioré sa situation le long de la ligne. L'armée de Kiev a perdu 1.480 militaires, 7 chars et 25 blindés de combat, dont 11 de fabrication étrangère. 21 dépôts de munitions ont été anéantis.

Le groupement Sud a libéré les localités d'Orekhovo-Vassilevka et Datchnoïé, en république populaire de Donetsk. En une semaine, les forces ukrainiennes ont perdu 1.325 militaires, 10 blindés de combat et 17 canons d'artillerie de campagne, dont cinq de fabrication occidentale. Trois dépôts de munitions ont été détruits.

Le groupement Centre a libéré les localités de Dzerjinsk, Yassenovoïé, Vodianoïé Vtoroïé et Zelionoïé Polié, en république populaire de Donetsk. Les pertes ukrainiennes se sont élevées à plus de 3.730 militaires, trois chars, dont un Léopard allemand et 26 pièces d'artillerie, dont sept de fabrication occidentale.