La Nouvelle-Calédonie pourrait demander des réparations à Paris

La Nouvelle-Calédonie pourrait demander des réparations à Paris

Les demandes de réparations à la France pourraient être un jour examinées en Nouvelle-Calédonie, a déclaré à Sputnik Afrique Mickaël Forrest, membre du

Les réparations sont inscrites dans différents mécanismes des Nations unies et la Nouvelle-Calédonie pourrait les utiliser si elle accède à l'indépendance, a rappelé à Sputnik Afrique Mickaël Forrest, membre du gouvernement de la Nouvelle Calédonie et du Front de libération nationale kanak et socialiste."On ne peut pas occulter le fait que ça reste une opportunité", a indiqué le responsable à la question de savoir si les autorités néo-calédoniennes pourraient envisager une demande de réparations à l'égard de Paris.Selon lui, la Nouvelle-Calédonie, a "d'autres difficultés, notamment l'impact très négatif sur [son] environnement naturel, mais aussi social et humain […]. C'est aussi une pratique de l’ère coloniale, de pouvoir développer en outrance les infrastructures, le développement. Et puis en même temps, de pouvoir développer aussi de fortes inégalités", a-t-il ajouté.

