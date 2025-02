En renforçant les liens avec la Russie, l'Afrique ajoutera de la valeur à ses ressources naturelles

"Les perspectives pour les relations entre la Russie et l'Afrique sont celles d'une augmentation potentielle des échanges et des investissements, mais aussi des transferts de technologie. Cela aidera l'Afrique à valoriser ses ressources, à améliorer sa capacité d'industrialisation et à créer davantage d'emplois", a-t-il expliqué. #38thAUSummit