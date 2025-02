https://fr.sputniknews.africa/20250214/demarche-libre-sincere-un-membre-du-gouvernement-neo-caledonien-sur-les-liens-avec-lafrique-1070658190.html

"Démarche libre, sincère": un membre du gouvernement néo-calédonien sur les liens avec l'Afrique

Depuis 2024, la Nouvelle-Calédonie a renoué des relations avec le Bénin et le Burkina Faso, indique à Sputnik Afrique Mickaël Forrest, membre du gouvernement... 14.02.2025, Sputnik Afrique

Cela a été fait "pour sentir un petit peu les choses concrètement", pour comprendre comment, "d'une relation de dominants-dominés, ils ont brisé le verre de glace". Membre observateur du mouvement des non-alignés depuis 1986, le mouvement néo-calédonien FLNKS a été en contact avec "plusieurs missions, notamment en Afrique, avec le Front Polisario, avec l'Algérie, avec l'Afrique du Sud", détaille Mickaël Forrest.La Nouvelle-Calédonie est un ensemble d'îles et d'archipels situé à l'est de l'Australie, en mer de Corail. Le territoire relève de la souveraineté française et a le statut d'une collectivité territoriale sui generis à l'autonomie poussée.

