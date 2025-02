https://fr.sputniknews.africa/20250213/voila-pourquoi-la-rhetorique-de-trump-a-legard-de-moscou-a-change-selon-un-journaliste-francais-1070640234.html

Voilà pourquoi la rhétorique de Trump à l'égard de Moscou a changé, selon un journaliste français

Donald Trump et ses conseillers ont constaté que les sanctions n'avaient pas mis à mal la Russie, a déclaré à Sputnik Afrique le journaliste d'investigation... 13.02.2025, Sputnik Afrique

L'administration Trump a fait des analyses économiques et joue le pragmatisme en amorçant des discussions avec Vladimir Poutine, a déclaré ce jeudi 13 février à Sputnik Afrique Jacques-Marie Bourget, journaliste d'investigation français.Le comportement de Zelensky, qui a refusé de donner certains éléments sur les activités de Hunter Biden en Ukraine, a pu aussi agacer Trump, affirme le journaliste.L'Europe devra pour sa part "ramasser les morceaux cassés", tandis que Washington et Moscou privilégieront une "forme assez court terme d'accords parcellaires et particuliers, bénéfiques aux deux parties", conclut-il.

