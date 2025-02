https://fr.sputniknews.africa/20250213/un-sabotage-est-a-lorigine-de-la-panne-massive-dans-une-centrale-thermique-de-libreville-1070629878.html

Un sabotage est à l'origine de la panne massive dans une centrale thermique de Libreville

Cet acte perpétré dans la centrale thermique d'Alénakiri, près de Libreville, "a provoqué d'importantes coupures d'électricité", a déclaré le porte-parole du...

Une panne massive a été enregistrée dans la nuit du 8 au 9 février. Selon la chaîne télévisée Gabon 1ère, des câbles d’alimentation électrique ont été sectionnés dans la centrale à gaz, bloquant son fonctionnement et induisant une réduction importante à la centrale électrique couplée. "Une enquête a été immédiatement ouverte pour identifier et traduire en justice les auteurs et les commanditaires", a dit le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi en dénonçant "une stratégie soigneusement orchestrée par des ennemis du changement".

