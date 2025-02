https://fr.sputniknews.africa/20250213/les-ondes-de-sputnik-afrique-a-la-fete-1070645651.html

Les ondes de Sputnik Afrique à la fête

La Journée mondiale de la radio, c'est le 13 février. A l'occasion de cette journée spéciale, Tatiana, notre productrice est allée à la rencontre de nos trois... 13.02.2025, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/0e/1070645482_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_da43fc27993829f394336f878105d8f5.jpg

Les ondes de Sputnik Afrique à la fête Sputnik Afrique La Journée mondiale de la radio, c'est le 13 février. A l'occasion de cette journée spéciale, Tatiana, notre productrice est allée à la rencontre de nos trois podcasteurs, Maria, Anthony et Akhmat qui sont passés de l'autre côté du micro pour une interview exclusive.

Allumer son poste de radio a une saveur particulière chaque 13 février. En 2012, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de faire de cette date, la Journée mondiale de la Radio. Et cette année, les présentateurs des podcasts de Sputnik Afrique ont décidé de vous faire découvrir les coulisses de leur travail.Habitués à diriger des interviews, Maria, Anthony et Ahmat ont accepté de se mettre dans la peau des interviewés pour nous partager leurs petits secrets avant chaque émission, les moments marquants de leur carrière, mais aussi leur vision du futur de la radio. Et c'est auprès de notre productrice Tatiana qu'ils se sont confiés.Mais ce n'est pas tout. Nous avons donné la parole aux auditeurs de Sputnik Afrique qui nous ont partagé leurs commentaires et leurs anecdotes.Pour en savoir plus sur nos podcasteurs, écoutez notre podcast spécial !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

2025

