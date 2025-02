https://fr.sputniknews.africa/20250213/les-essais-nucleaires-francais-en-algerie-sont-un-crime-contre-lhumanite-selon-un-responsable-1070628474.html

"Les essais nucléaires français en Algérie sont un crime contre l'humanité", selon un responsable

"Les essais nucléaires français en Algérie sont un crime contre l'humanité", selon un responsable

Sputnik Afrique

Les conséquences sanitaires et environnementales des essais français en Algérie se font encore sentir de nos jours, a rappelé à The New Arab Abdel Salam... 13.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-13T12:38+0100

2025-02-13T12:38+0100

2025-02-13T12:38+0100

international

algérie

nucléaire

bombe atomique

france

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101745/27/1017452703_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_391734a9504f899a175762ea4f202c5a.jpg

Paris n'assume pas sa "responsabilité historique" vis-à-vis de l'Algérie, en particulier concernant les essais nucléaires, a déclaré dans un entretien à The New Arab Abdel Salam Bashagha, représentant de la conférence internationale sur les conséquences des essais nucléaires en Algérie. Cette question fait partie intégrante de la crise entre l’Algérie et la France, laquelle trouve ses racines dans les vestiges du colonialisme, a-t-il ajouté.

algérie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, algérie, nucléaire, bombe atomique, france