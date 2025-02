https://fr.sputniknews.africa/20250213/lambassadeur-beninois-au-niger-aurait-ete-revoque-apres-avoir-demande-pardon-au-peuple-nigerien-1070628215.html

L'ambassadeur béninois au Niger aurait été révoqué après avoir "demandé pardon" au peuple nigérien

L'ambassadeur béninois au Niger aurait été révoqué après avoir "demandé pardon" au peuple nigérien

Sputnik Afrique

D'après plusieurs médias béninois, relayés par Bénin Web TV, Gildas Agonkoan vient d’être relevé de son poste d’ambassadeur du Bénin au Niger. 13.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-13T12:27+0100

2025-02-13T12:27+0100

2025-02-13T12:27+0100

afrique subsaharienne

bénin

niger

diplomatie

rappel de l'ambassadeur

ambassadeur

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1c/1063156004_0:223:2822:1810_1920x0_80_0_0_41873862e41dbd5f5f8ed97c75092f59.jpg

En cause: des propos tenus par le diplomate lors d’une cérémonie à Gaya, dans le sud du Niger."Nous demandons pardon parce que nous sommes des frères. Nous allons prier Dieu, nous allons prier Allah pour que plus jamais, plus jamais, plus jamais, cette chose ne puisse se passer encore", a déclaré Gildas Agonkoan le 1er février. Le diplomate béninois a assisté à la cérémonie de prestation de serment et de remise de diplômes de la 7e promotion de l’Institut International de Santé (IIS) Koubeyni.Gildas Agonkoan est attendu ce 13 février à Cotonou où il sera reçu par son ministre de tutelle, selon RFI. Ses propos lors de la cérémonie ont été évoqués le 12 février lors du conseil des ministres.

afrique subsaharienne

bénin

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, bénin, niger, diplomatie, rappel de l'ambassadeur, ambassadeur