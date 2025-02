https://fr.sputniknews.africa/20250213/essais-nucleaires-francais-en-algerie-un-demi-siecle-dhistoire-toxique-1070611730.html

Essais nucléaires français en Algérie: un demi-siècle d'histoire toxique

Essais nucléaires français en Algérie: un demi-siècle d'histoire toxique

Sputnik Afrique

Ce 13 février 2025 marque le 65e anniversaire du premier essai nucléaire français en Algérie. Le début d'une longue série. Sputnik Afrique revient sur ces... 13.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-13T18:00+0100

2025-02-13T18:00+0100

2025-02-13T18:00+0100

maghreb

essais

tests nucléaires

algérie

france

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0f/1063567136_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d45593f1e8377b6b9e25f0ac955a896f.jpg

1945:Les rêves nucléaires de la France commencent avec le général de Gaulle en octobre 1945, deux mois seulement après le largage des bombes américaines sur Nagasaki et Hiroshima.janvier 1957Le général Charles Ailleret visite des zones candidates pour sélectionner le site le plus adapté aux premiers essais.mai 1957La France publie un décret au Journal Officiel attribuant 108.000 km2 à la création d'un centre militaire saharien, près de Reggane. Ce lieu comptait 10.000 civils et militaires, dont 3.500 ouvriers algériens.4 juin 1958Charles de Gaulle, alors Président du Conseil des ministres, se rend en Algérie et prononce son célèbre "Je vous ai compris" devant des dizaines de milliers de soutiens.4 octobre 1958De Gaulle annonce un projet visant à fournir un 250.000 emplois aux Algériens, à distribuer 250.000 d'hectares de terres agricoles et à construire un 250.000 de nouvelles maisons, dans l'espoir d'éteindre la révolution.21 décembre 1958 :Charles de Gaulle est élu Président de la République française.19 septembre 1959Incapable d'arrêter la révolution, de Gaulle, dans un célèbre discours, mentionne le droit des Algériens à l'autodétermination.13 février 1960:La France fait exploser une première bombe nucléaire, sous le nom de code "Gerboise bleue", dans le désert algérien. Cela marque le début d’une longue série de 57 expérimentations au cours desquels 17 bombes exploseront.1er avril 1960:Un nouvel essai, baptisé "Gerboise blanche" a lieu.27 décembre 1960:L'essai "Gerboise Rouge" se concrétise.25 avril 1961:L'essai "Gerboise verte" vient compléter la série dans le désert algérien.7 novembre 1961:La France réalise son premier essai nucléaire souterrain, dans des galeries creusées dans la montagne. Douze autres suivront, jusqu'en février 1966.18 mars 1962:Paris et Alger signent les accords d'Évian, définissant les modalités de l'indépendance algérienne. Ils donnent à la France la possibilité d'utiliser le désert pendant encore cinq ans pour des essais nucléaires.mai 1962:L'essai sous-terrain "Beryl" entraîne la fuite du site d'In Ecker. L’explosion secoue les localités environnantes, créant une fissure dans la montagne d’où s'échappe un nuage radioactif qui traverse le désert sur des centaines de kilomètres.16 février 1966:La France procède à son dernier essai nucléaire en Algérie.1998:Le Sénat français révèle dans son rapport que l'essai "Gerboise bleue" était un essai de 70 kilotonnes utilisant du plutonium. Cela a entraîné des retombées radioactives à l'est de Reggane, puis un nuage radioactif qui s'est propagé à N'Djamena, la capitale du Tchad, et à d'autres capitales africaines.2009:Le gouvernement français change d'attitude envers les vétérans des essais, approuvant le paiement de millions de dollars en réparation des dommages causés.5 janvier 2010:Le Parlement français adopte la loi dite Morin pour indemniser les victimes des essais français, auxquels ont participé environ 150.000 personnes, militaires et civils.2017:La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme annonce le dépôt d'une plainte contre la France, estimant qu'environ 24.000 personnes étaient exposées au risque des radiations, dont 150 prisonniers algériens libérés de la prison de Sidi Bel Abbès pour servir de cobayes et être attachés près du lieu de l'explosion.3 février 2025:Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune estime que la France a l'obligation de nettoyer les déchets nucléaires de son pays.

maghreb

algérie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, essais, tests nucléaires, algérie, france