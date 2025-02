https://fr.sputniknews.africa/20250213/entretien-poutine-trump-sur-lukraine-les-etats-unis-ont-compris-que-la-russie-avait-deja-gagne-1070623039.html

Entretien Poutine-Trump sur l'Ukraine: les États-Unis ont compris que "la Russie avait déjà gagné"

Cet avis a été partagé avec Sputnik par Karen Kwiatkowski, lieutenant-colonel à la retraite de l’US Air Force et ancienne analyste du Département de la défense... 13.02.2025, Sputnik Afrique

"Trump semble avoir une meilleure compréhension des causes et des conditions du conflit Ukraine-Russie et États-Unis/OTAN contre Russie". "Sa tendance à être pratique (quelque chose que nous ne voyons pas dans sa politique Israël-Gaza) est évidente ici. Le signal est celui d’une négociation et d’un sens pratique". L’entretien intervient à un moment décisif, souligne Kwiatkowski, rappelant que le Congrès va bientôt préparer un nouveau paquet d’aide à l’Ukraine alors que Trump, Elon Musk et le DOGE flairent "la fraude et la corruption du projet Biden Ukraine". "Je pense que cela ne peut pas rester caché beaucoup plus longtemps, donc cela peut expliquer l’urgence d’un règlement". "Que Trump obtienne un règlement qu’il veut de la Russie" ou non "n’est pas clair, mais je pense que Trump se rend compte que la Russie a déjà gagné, et que l’Europe/OTAN, en faisant campagne pour une guerre longue, coûteuse et pleine de gaspillage, doit commencer à faire face à ce qu’elle a provoqué".

