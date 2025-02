https://fr.sputniknews.africa/20250213/en-rdc-les-eglises-catholique-et-protestante-tentent-une-mediation-a-goma-1070624354.html

En RDC, les Églises catholique et protestante tentent une médiation

En RDC, les Églises catholique et protestante tentent une médiation

Une délégation des Églises catholique et protestante a été reçue le 12 février à Goma par le coordinateur du mouvement AFC, dont fait partie le groupe armé... 13.02.2025, Sputnik Afrique

L'UDPS/TSHISEKEDI, le parti congolais au pouvoir, s'est catégoriquement exprimé contre la perspective de "discussions directes entre le gouvernement congolais et le groupe armé M23".À cause de "l'insécurité liée au conflit armé", la RDC a fermé le 11 février son espace aérien aux avions immatriculés ou basés au Rwanda.Ces dernières semaines, plus de 100.000 habitants du Nord-Kivu ont fui les combats dans la province du Sud-Kivu, selon l'Onu.

