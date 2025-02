https://fr.sputniknews.africa/20250212/voici-les-principaux-prisonniers-transferes-de-russie-vers-les-etats-unis-ces-dernieres-annees-1070607442.html

Voici les principaux prisonniers transférés de Russie vers les États-Unis ces dernières années

L'Américain Mark Fogel a été transféré par la Russie ce 11 février. Avant lui, d'autre prisonniers américains, condamnés pour espionnage, ou trafic de drogues... 12.02.2025, Sputnik Afrique

Février 2025: Mark Fogel L'Américain avait arrêté à l'aéroport de Sheremetyevo, en août 2021. De la marijuana et de l'huile de haschisch avaient été trouvées dans ses bagages. Il est soupçonné d'avoir organiser un réseau de drogue vers la Russie, en distribuant aux élèves de l'école anglo-américaine où il travaillait. Il a pleinement admis sa culpabilité. Un tribunal russe l'avait condamné à 14 ans de prison. Août 2024: Evan Gershkovich, Paul Whelan et Alsu Kurmasheva Correspondant du Wall Street Journal, Evan Gershkovich avait été arrêté en mars 2023. Il avait collecté des informations sur les activités de l'entreprise d'armements Uralvagonzavod, sur instruction de la CIA. Il avait été condamné à 16 ans de prison. Paul Whelan était officier du renseignement. Lors de ses voyages en Russie, il a notamment tenté de recruter des employés du FSB et de la Défense. Une clé USB contenant des données secrètes a été trouvée en sa possession. Le tribunal de Moscou l'avait condamné à 16 ans de prison. La journaliste russo-américaine Alsu Kurmasheva, inscrite au registre des agents étrangers, était poursuivie pour "diffusion publique d'informations sciemment fausses sur l'utilisation des forces armées russes". Elle avait été condamnée à 6 ans et demi de prison. Décembre 2022: la basketteuse américaine Brittney Griner Elle avait été arrêtée à l'aéroport Sheremetyevo, en possession de vapes contenant de l'huile de haschich. Elle avait été condamnée à 9 ans de prison. Avril 2022: Trevor Reed Il s'était battu dans la rue avec deux femmes à Moscou en août 2019. Il avait ensuite agressé les policiers arrivés sur place. Le tribunal l'avait condamné à 9 ans de prison Octobre 1986: Nicholas Daniloff Un accord était trouvé pour le transfert du journaliste du magazine U.S. News & World Report, accusé d'espionnage. Octobre 1963: Walter Ciszek et le chimiste Marvin Makinen Tous deux avaient été condamnés à des peines des prison pour espionnage. Février 1962: Francis Gary Powers Le pilote américain avait été échangé à la frontière entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. Il avait effectué des vols de reconnaissance au-dessus du territoire de l'URSS et son avion avait été abattu. Un tribunal soviétique l'avait condamné à 10 ans de prison pour espionnage.

