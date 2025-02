Tarifs douaniers: Trump est dans "l'effet d'annonce" plus que dans des mesures raisonnées

"Par exemple, s'il y a 100% de droits de douane sur les fertilisants venant de Biélorussie et de Russie, c'est une catastrophe pour l'agriculture américaine. On voit bien que pour survivre, il va falloir des contournements. On ne peut pas doubler le coût des fertilisants sur l'agriculture américaine sans la mettre en péril radical […]. Il s'agit plutôt d'effets d'annonce que de véritables mesures mises en application de façon raisonnée", explique-t-elle.