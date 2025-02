Les forces russes ont lancé une frappe de missiles groupée contre des ateliers produisant des drones. Des frappes ont aussi été menées contre des aérodromes, des sites de stockage de carburant et des points de déploiement de mercenaires étrangers.

Le groupement Nord a attaqué quatre brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 35 militaires et deux pièces d'artillerie.

Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique et attaqué neuf brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu 210 militaires, un char, deux blindés de transport de troupes M113 américains et cinq pièces d'artillerie, dont trois de fabrication étrangère. Trois dépôts de munitions ont été anéantis.

Le groupement Sud a attaqué six brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 215 militaires, un blindé MaxxPro américain et cinq pièces d'artillerie. Deux entrepôts de munitions et de matériel militaro-technique ont été rasés.