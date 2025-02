https://fr.sputniknews.africa/20250212/le-sommet-de-lunion-africaine-a-addis-abeba-entame-sa-premiere-journee--1070604879.html

Le sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba entame sa première journée

Le sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba entame sa première journée

Sputnik Afrique

La 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine au niveau ministériel se tiendra jusqu'au 13 février. 12.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-12T09:41+0100

2025-02-12T09:41+0100

2025-02-12T09:41+0100

afrique de l'est

éthiopie

union africaine (ua)

sommet

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104097/06/1040970663_0:308:3093:2048_1920x0_80_0_0_1ba164d3e7789e1095c7460e77905872.jpg

L'événement se déroule sous le thème Justice restitutive pour les Africains et réunit les ministres des Affaires étrangères, les diplomates et les chefs des institutions de l'UA. Ensuite, la 38e session ordinaire de l'Assemblée de l'UA est programmée pour les 15 et 16 février.

afrique de l'est

éthiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique de l'est, éthiopie, union africaine (ua), sommet